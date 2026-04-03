В горах Дагестана спасли более 20 альпинистов, застрявших после снегопада
В горах Дагестана спасатели вывели 26 альпинистов, которые застряли после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В Докузпаринском районе проходил чемпионат России по альпинизму. 26 спортсменов из разных регионов страны оказались отрезанными от внешнего мира из-за заносов на трассе в селе Куруш. У участников не было мобильной связи, а продукты подходили к концу.
Заместитель главного судьи смог связаться с экстренными службами. На место выехал начальник пожарно-спасательной части Рагим Рамалданов. В условиях бездорожья он совершил пеший переход к группе, организовал взаимодействие с районными службами и привлёк тракторы. Всех спортсменов доставили в безопасное место. В МЧС добавили: никто не пострадал.
Ранее сообщалось о ЧП в Саратовской области, где автобус с детьми попал в серьёзную аварию.
Читайте также: