Каршеринг переехал двух маленьких детей на пешеходной «зебре» в Петербурге
В Питере каршеринг сбил двух девочек на пешеходном переходе — одна из них погибла. Об этом пишет издание «78.ru» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл днём 3 апреля на Ириновском проспекте. Дети 6 и 7 лет переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд 20-летний водитель автомобиля каршеринга.
После аварии обеих девочек госпитализировали. Младшая пациентка скончалась в больнице от полученных травм. Вторая пострадавшая сейчас находится в состоянии средней степени тяжести, врачи делают все возможное для помощи ребенку.
Ранее сообщалось, что в Центральном районе Санкт-Петербурга 21-летний парень за рулем BMW устроил массовое ДТП с тремя иномарками. Виновника аварии госпитализировали в состоянии клинической смерти.
