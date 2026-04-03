Местные жители сообщили о нескольких вспышках и взрывах над Курском
Над Курском прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, силы ПВО уничтожают воздушные цели над городом, пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители сообщили, что около получаса назад они услышали первый взрыв, а затем ещё несколько — на окраине города. Некоторые очевидцы также заметили звук работающего мотора, характерный для низколетящих БПЛА. При этом в ночном небе появилось несколько ярких вспышек. По словам свидетелей, противовоздушная оборона отражала атаку украинских дронов.
В настоящий момент официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили об уничтожении 40 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России.
