Парень разыграл похищение своей невесты-девственницы, чтобы склонить её к сексу
4 марта 2008 года 22-летний Джулиан Бухвальд и его подруга Кэролинн Уотсон поехали в лес на юге Австралии. Позднее молодой человек инсценировал похищение девушки, чтобы добиться с ней интимной близости. Подробности сообщает «МК».
По пути Джулиан остановил машину. Неизвестный в маске вытащил Кэролинн из автомобиля, связал её и поместил в багажник. Через шесть часов похититель оставил девушку в лесу, срезал с неё одежду и начал копать яму.
Затем его отвлёк звонок, и он ушёл. Вскоре появился Джулиан, освободил Кэролинн и сообщил, что их захватил «сатанинский культ». Пара провела в лесу почти неделю. Джулиан несколько раз предлагал Кэролинн вступить в интимную связь, но она отказывалась. 11 марта их спас проезжавший фермер.
Полиция нашла на месте вещи Джулиана, а ДНК-анализ доказал его вину. Он сознался, что подстроил похищение ради близости. В 2009 году суд признал его виновным. После попытки побега и тюрьмы Джулиана депортировали в Германию.
