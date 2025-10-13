Парень разыграл похищение своей невесты-девственницы, чтобы склонить её к сексу

13 октября 2025, 08:32

Австралиец инсценировал похищение подруги, чтобы добиться близости

Фото: Istock/aradaphotography

4 марта 2008 года 22-летний Джулиан Бухвальд и его подруга Кэролинн Уотсон поехали в лес на юге Австралии. Позднее молодой человек инсценировал похищение девушки, чтобы добиться с ней интимной близости. Подробности сообщает «МК».