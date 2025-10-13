Тело туриста без сердца вернули с Бали на родину
23-летнего Байрона Хэддоу нашли мертвым в бассейне на частной вилле на Бали в мае 2025 года. Изначально местные власти заявили, что причиной смерти стало удушье. Однако вскрытие показало наличие алкоголя и антидепрессанта в его организме. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).
Семья Хэддоу столкнулась с ужасной новостью: его тело репатриировали в Австралию без сердца. Ошибка при вскрытии привела к задержке в четыре недели, а родственникам пришлось заплатить 700 долларов за безопасную доставку органа.
Эта ситуация вызвала волну возмущения. Брат другого австралийца, Криса Йейтса, также пережил подобное. Его родственник, который жил на Бали 13 лет, вернулся на родину без внутренних органов. Он вел здоровый образ жизни, но после смерти на его теле обнаружили опухоли и синяки.
