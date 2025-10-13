Тело туриста без сердца вернули с Бали на родину

13 октября 2025, 08:01

DM: Тело туриста после его кончины вернули семье в Австралии без сердца

Фото: iStock/Chalabala

23-летнего Байрона Хэддоу нашли мертвым в бассейне на частной вилле на Бали в мае 2025 года. Изначально местные власти заявили, что причиной смерти стало удушье. Однако вскрытие показало наличие алкоголя и антидепрессанта в его организме. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).