SHOT: Восемь туристов с детьми застряли без снаряжения в горах Краснодарского края
В Краснодарском крае восемь туристов с двумя детьми оказались в ловушке в горах из-за внезапно поднявшейся воды в реке Уруштен. Группа осталась без необходимого снаряжения, и двое участников похода уже получили переохлаждение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Туристы отправились в шестидневный поход 7 октября по маршруту протяженностью 75 километров, планируя посетить пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайшим крупным населенным пунктом является Красная Поляна в Сочи.
Самым юным участникам похода — десять и тринадцать лет.
Туристы успешно переправили спальники и другое снаряжение через реку Уруштен на лошадях. Однако вскоре уровень воды сильно поднялся из-за дождей, сделав переправу людей опасной.
Путешественники оказались отрезанными от запланированного маршрута и своих вещей. В настоящее время группа вынуждена ночевать в самодельном укрытии из досок в ожидании помощи спасателей.