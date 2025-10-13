SHOT: Восемь туристов с детьми застряли без снаряжения в горах Краснодарского края

13 октября 2025, 06:59

Фото: iStock/molchanovdmitry

В Краснодарском крае восемь туристов с двумя детьми оказались в ловушке в горах из-за внезапно поднявшейся воды в реке Уруштен. Группа осталась без необходимого снаряжения, и двое участников похода уже получили переохлаждение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Туристы отправились в шестидневный поход 7 октября по маршруту протяженностью 75 километров, планируя посетить пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайшим крупным населенным пунктом является Красная Поляна в Сочи.



Самым юным участникам похода — десять и тринадцать лет.



