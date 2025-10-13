Близкие пропавшего во Владивостоке рыбака дадут ₽1 миллион за помощь в поисках
В Приморском крае уже неделю продолжаются поиски 42-летнего жителя Владивостока. Рыбак вышел в море на катере и пропал без вести, его родственники предлагают вознаграждение в один миллион рублей за информацию о местонахождении мужчины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пропавшего зовут Андрей Варченко. 7 октября он отправился на бело-красном катере Yamaha в направлении острова Елена. Судно оснащено двумя надежными моторами, так что вероятность технических проблем мала.
При себе пропавший имел спасательное снаряжение, включая жилеты и гидрокостюмы.
Семья Андрея верит, что он жив, но опасается, что у мужчины случился приступ или закончилось топливо. Последний раз сигнал с его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет.
Близкие Варченко самостоятельно организовали поисковую операцию — арендовали судно для прочесывания акватории. Они также обещают миллион рублей тому, кто найдет пропавшего.
