Парень с «самым маленьким в мире пенисом» рассказал о «самой большой проблеме»

12 декабря 2025, 18:43

Американец с микропенисом начал публичную дискуссию, чтобы поддержать других

Фото: Istock/Kana Design Image

Житель Северной Каролины Майкл Филлипс рассказал о жизни с микропенисом. Он хочет помочь другим людям с таким диагнозом, пишет Mirror.





Много лет Филлипс испытывал стыд. Он думал, что его пенис просто меньше среднего. Осознать ситуацию помогла шутка про Книгу рекордов Гиннесса. После этого Майкл начал делиться своей историей в соцсетях. Подписчики поддержали его.



Парень критикует общественную одержимость размером. По его словам, в медиа почти нет изображений людей с микропенисом. Это мешает воспринимать состояние как медицинское. Состояние повлияло на его личную жизнь. Нужно постоянно объяснять ситуацию.

«Самая сложная часть — сексуальная жизнь и тот факт, что я до сих пор девственник», — признался американец.