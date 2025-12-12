Россиянин облил горючим свою мать и малолетнего сына, а затем попытался их сжечь
В Тверской области задержали мужчину по подозрению в попытке поджога. Об этом информирует региональная прокуратура.
Следствие установило, что 11 декабря в доме на улице Новой в Нелидово 33-летний местный житель во время конфликта облил горючей жидкостью свою мать, малолетнего сына и предметы в помещении. После этого он попытался поджечь их, но зажигалка не сработала.
Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью). Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
Ранее в Твери отвергнутый возлюбленный украл у бывшей девушки 1,7 миллиона рублей и поджёг её квартиру.
Читайте также: