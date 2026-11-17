17 ноября 2026, 20:38

В Индии задержали шестерых подозреваемых в изнасиловании 17-летней девушки

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии молодого человека и его товарищей подозревают в надругательстве над 17-летней девушкой. Об этом сообщает Times of India.