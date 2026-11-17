Парень заманил девушку в тихое место и изнасиловал вместе с 5 приятелями
В Индии молодого человека и его товарищей подозревают в надругательстве над 17-летней девушкой. Об этом сообщает Times of India.
Пострадавшая несколько месяцев встречалась с юношей по имени Судип. В день инцидента он позвал её на представление народного театра, а затем выманил и отвёл примерно на 800 метров от сцены, в уединённое место.
Там пару встретили молодые люди, которые вместе с молодым человеком принялись насиловать жертву. Это продолжалось до рассвета, пока школьница не вырвалась и не сбежала.
Представление ещё шло, поэтому она обратилась к организаторам, те рассказали о ситуации её семье, и родители забрали девушку с места. Родители подали заявление в полицию. Правоохранители оперативно задержали шестерых подозреваемых и возбудили уголовное дело.
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