Парень застрелил несовершеннолетнюю девушку за отказ делать аборт

04 ноября 2025, 15:51

В США парня признали виновным в убийстве девушки, отказавшейся делать аборт

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Флориде присяжные признали 21-летнего Донована Фейсона виновным в убийстве своей беременной несовершеннолетней девушки Кейлин Фиенго. Об этом сообщает New York Post.