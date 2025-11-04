Достижения.рф

Парень застрелил несовершеннолетнюю девушку за отказ делать аборт

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Флориде присяжные признали 21-летнего Донована Фейсона виновным в убийстве своей беременной несовершеннолетней девушки Кейлин Фиенго. Об этом сообщает New York Post.



Тело 18-летней Фиенго с огнестрельным ранением головы нашли в её автомобиле в ноябре 2022 года. Рядом с погибшей лежал снимок с ультразвукового исследования – девушка была примерно на третьем месяце беременности.

Как установило следствие, незадолго до трагедии Кейлин отправила Фейсону фото двух положительных тестов на беременность. В ответ парень прислал ей короткое сообщение: «Аборт!!!». По словам прокуроров, после этого он пришёл в ярость, испытывая «давление и страх», поскольку жил с другой женщиной, подозревавшей его в измене.

В одном из сообщений своему другу Фейсон написал: «Клянусь могилой брата, я её уберу».

Вскоре после этого он заманил Фиенго на встречу в парк, где и совершил убийство.

Полиция не уточнила, был ли обвиняемый отцом нерожденного ребёнка. Представитель прокуратуры Доминик Лео отметил, что переписка между Фейсоном и жертвой стала «чётким и убедительным доказательством» его вины.

Суд присяжных большинством голосов рекомендовал смертную казнь для Фейсона. Окончательный приговор ему вынесут 5 декабря.

Анастасия Чинкова

