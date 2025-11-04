Тело пятилетней девочки обнаружили в диване съёмной квартиры в Челябинске
В Челябинске в одной из съёмных квартир обнаружили тело пятилетней девочки. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, страшную находку сделала хозяйка жилья.
По данным следствия, квартиру снимала 43-летняя уроженка Башкирии вместе со своей дочерью. 2 ноября женщина сообщила владельцам, что собирается съехать. На следующий день в квартиру зашла уборщица, а затем и арендодатель. В помещении все выглядело прибранным, однако из дивана исходил резкий неприятный запах. Когда мебель вскрыли, внутри нашли тело ребёнка.
Мать девочки задержали. Сейчас с ней работают следователи, которые возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней. Обстоятельства трагедии и мотивы подозреваемой устанавливаются.
Читайте также: