Женщина и двое детей погибли при пожаре в СНТ Петербурга

04 ноября 2025, 15:20

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Санкт-Петербурге при пожаре погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своем телеграм-канале.