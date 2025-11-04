Женщина и двое детей погибли при пожаре в СНТ Петербурга
В Санкт-Петербурге при пожаре погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своем телеграм-канале.
По его словам, трагедия произошла в СНТ «Ржевка-1». Предварительной причиной считается неисправность печи. Полностью сгорели двухэтажный дом, баня, сарай и три машины. Муж погибшей в это время был на работе и вернулся домой, как только узнал о случившемся.
Во втором домике находились еще двое детей, которые, к счастью, не пострадали. Они проснулись от взрыва газового баллона и самостоятельно вышли на улицу, после чего их забрали соседи.
Сейчас социальные службы и администрация района оказывают семье всю необходимую помощь. Ее временно разместили в гостинице.
