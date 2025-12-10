В США отец спас тонущего сына ценой своей жизни
В США отец спас тонущего сына ценой своей жизни. Подробности приводит Los Angeles Time.
По данным газеты, трагедия произошла на озере Перрис в штате Калифорния. В тот день 54-летний мужчина хотел покатать семилетнего сына на каяке. Он не надел ни на себя, ни на мальчика спасательные жилеты, нарушив правила безопасности, и спустил лодку на воду.
Посреди озера каяк внезапно перевернулся, и ребенок начал тонуть. Отец быстро взял его на руки и старался держать так, чтобы тот не захлебнулся. Очевидцы позвали спасателей. Когда они прибыли, ребенок хватался за родителя, потерявшего сознание.
В итоге обоих вытащили на берег. Спасатели около часа пытались привести в чувство мужчину, но безуспешно. Через некоторое время он скончался в больнице. Состояние мальчика стабилизируют.
