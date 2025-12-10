Врачи спасли внезапно упавшую в обморок на борту самолета стюардессу

10 декабря 2025, 19:01

PYOK: Врачи спасли стюардессу от анафилактического шока во время полета

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Врачи, оказавшиеся пассажирами на борту самолета авиакомпании Etihad Airways, спасли жизнь стюардессе, которая внезапно потеряла сознание. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).