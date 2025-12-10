Достижения.рф

Врачи спасли внезапно упавшую в обморок на борту самолета стюардессу

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Врачи, оказавшиеся пассажирами на борту самолета авиакомпании Etihad Airways, спасли жизнь стюардессе, которая внезапно потеряла сознание. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).



Инцидент произошел 1 декабря во время рейса из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Абу-Даби (ОАЭ). У пациентки случился приступ анафилактического шока.

На помощь ей пришли медики из Индии. Состояние бортпроводницы требовало срочного вмешательства из-за нехватки кислорода. Врачи использовали бортовую аптечку и ввели ей необходимые препараты, прежде всего антигистаминные.

Эти меры помогли стабилизировать дыхание пострадавшей, и к моменту посадки она уже была в сознании. После приземления стюардессу госпитализировали в местную больницу.

