Врачи спасли внезапно упавшую в обморок на борту самолета стюардессу
Врачи, оказавшиеся пассажирами на борту самолета авиакомпании Etihad Airways, спасли жизнь стюардессе, которая внезапно потеряла сознание. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Инцидент произошел 1 декабря во время рейса из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Абу-Даби (ОАЭ). У пациентки случился приступ анафилактического шока.
На помощь ей пришли медики из Индии. Состояние бортпроводницы требовало срочного вмешательства из-за нехватки кислорода. Врачи использовали бортовую аптечку и ввели ей необходимые препараты, прежде всего антигистаминные.
Эти меры помогли стабилизировать дыхание пострадавшей, и к моменту посадки она уже была в сознании. После приземления стюардессу госпитализировали в местную больницу.
