Парфенчиков: Членов экипажа разбившегося Ми-8 пока не удалось найти

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Членов экипажа разбившегося в Карелии военного самолёта Ми-8 пока что не удалось обнаружить, об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своём Telegram-канале.
«Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Сейчас специалисты готовятся к погружению», — рассказал Парфенчиков.
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Евгения Парфентьева