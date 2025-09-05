Парикмахер из Ставрополья обвинила гида в гибели туриста и собственной инвалидности

05 сентября 2025, 11:54

Парикмахеру из Ставрополья грозит ампутация пальца после похода на Хан-Тенгри

Фото: iStock/yanik88

Стилист-парикмахер из Ставрополья лишилась работы после восхождения на вершину Хан-Тенгри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.