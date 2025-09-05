Парикмахер из Ставрополья обвинила гида в гибели туриста и собственной инвалидности
Стилист-парикмахер из Ставрополья лишилась работы после восхождения на вершину Хан-Тенгри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Виктория девять раз поднималась на вершины Эльбруса, Казбека и пика Ленина. В конце лета она решила покорить Хан-Тенгри. Для этого она наняла гида Григория Кочеткова, заплатив ему $3,5 тысячи.
Однако экспедиция оказалась настоящим испытанием. По словам Виктории, на спуске гид постоянно кричал, унижал участников и плохо вязал узлы безопасности. Девушка сорвалась в трещину и была вынуждена выбираться самостоятельно – помощи от гида она не получила. Кроме того, в группе был ещё один альпинист, который, устав, пошёл вниз отдельно и трагически погиб. Он уснул в палатке с включённой лампой и задохнулся от углекислого газа.
В результате Виктория получила серьёзные обморожения пальцев, один из которых готовят к ампутации. Сейчас она проходит длительное лечение, лежит под капельницами по семь часов в день и не может работать. Потеря пальца серьёзно осложнит её карьеру и возможность обеспечить дочь.
Женщина винит во всём своего гида, который ранее уже был замешан в гибели туриста.
