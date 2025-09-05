Заключённый попытался сбежать из тюрьмы, но повис на колючей проволоке
В Германии заключённый пытался сбежать из тюрьмы, но застрял на колючей проволоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в Вальдхайме. 28-летний заключённый попытался организовать побег из тюрьмы, но переоценил свою ловкость и застрял на колючей проволоке забора. Мужчина повис так, что почти не мог двигаться, что сразу заметили охранники.
Для спасения заключённого сотрудники тюрьмы организовали настоящую спецоперацию. Спасатели развернули специальный батут под местом происшествия, чтобы обеспечить безопасное приземление. В итоге мужчина упал именно на батут, избежав серьёзных травм.
После оказания первой медицинской помощи заключённого вернули обратно в камеру.
