Паркурщик прыгнул на резиденцию полпреда президента и попал под арест
В Санкт-Петербурге мировой судья арестовал на трое суток 32-летнего любителя паркура за несанкционированное проникновение на крышу резиденции полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Инцидент произошел 30 июня на Петровской набережной.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина по имени Акмаль Шакуров самовольно проник на охраняемое Росгвардией здание, спрыгнув на его крышу с соседнего дома. Свои действия он объяснил «спортивным интересом».
Судебный участок №152 признал нарушителя виновным по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта) и назначил административный арест сроком на трое суток. Шакуров полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Здание, ставшее объектом происшествия, является памятником культуры федерального значения. Это дворец великого князя Николая Николаевича (младшего), племянника императора Александра II, построенный в 1910–1913 годах по проекту архитектора Александра Хренова. В советское время в нем размещались научные учреждения, включая Институт мозга, а с 1980-х годов — Дворец бракосочетаний №3. С 2001 года дворец имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а в настоящее время в нем находится резиденция полпреда президента в СЗФО.
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