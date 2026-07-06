Паркурщик прыгнул на резиденцию полпреда президента и попал под арест

06 июля 2026, 22:20

В Петербурге арестовали любителя паркура на трое суток

Фото: istockphoto/AMilkin

В Санкт-Петербурге мировой судья арестовал на трое суток 32-летнего любителя паркура за несанкционированное проникновение на крышу резиденции полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Инцидент произошел 30 июня на Петровской набережной.