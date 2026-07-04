В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки
Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу по 24 августа Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.
Региональное следственное управление СК и городское УМВД сообщили, что 24 июня в микрорайоне Солнечном 21-летний житель Екатеринбурга, находясь в квартире своих родственников, где он выполнял ремонтные работы, стрелял из окна по проезжающим мимо автобусам и автомобилям. В качестве оружия он использовал спортивный инвентарь. В результате один человек получил ранения, а четыре автобуса и три машины были повреждены.
По информации пресс-службы судов, молодой человек применял рогатку с металлическими шариками. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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