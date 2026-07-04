В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки

04 июля 2026, 18:29

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки

Фото: iStock/Rawf8

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу по 24 августа Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.