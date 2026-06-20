Замужнюю учительницу с ребенком арестовали за совращение шести школьников
В США 25-летнюю учительницу биологии арестовали за совращение шести школьников
В США 25-летнюю учительницу биологии арестовали по обвинению в совращении шести школьников. Об этом сообщает The Irish Sun.
Педагога из Джорджии Марис Николс задержали в мае после того, как ей предъявили обвинение в сексуальном насилии над одним учеником. Позже число эпизодов преступных действий выросло до 11, а количество пострадавших — до шести, причём как минимум четверо из них учились в школе, где преподавала совратительница.
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По версии следствия, женщина вступала в интимные отношения с подростками в самых разных местах: в своей машине, на поле для гольфа и даже в школьной кладовке. Николс также рассылала ученикам откровенные снимки, делилась сексуальными фантазиями и практиковала телефонный секс с несовершеннолетними. Отмечается, что у нее есть муж и ребенок.
Одного из мальчиков обвиняемая просила удалить их личную переписку и солгать следователям. Кроме того, выяснилось, что несколько подростков знали о её аккаунте на платформе для взрослых OnlyFans, где женщина публиковала интимные фото, и шантажировали учительницу, требуя хороших оценок.
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