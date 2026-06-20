Замужнюю учительницу с ребенком арестовали за совращение шести школьников

20 июня 2026, 07:13

В США 25-летнюю учительницу биологии арестовали за совращение шести школьников

Фото: iStock/Olga Yastremska

В США 25-летнюю учительницу биологии арестовали по обвинению в совращении шести школьников. Об этом сообщает The Irish Sun.





Педагога из Джорджии Марис Николс задержали в мае после того, как ей предъявили обвинение в сексуальном насилии над одним учеником. Позже число эпизодов преступных действий выросло до 11, а количество пострадавших — до шести, причём как минимум четверо из них учились в школе, где преподавала совратительница.



