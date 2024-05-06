«Парни, поднимайте машину»: В Свердловской области студента раздавил автомобиль

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В Полевском Свердловской области 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Об этом пишет издание Е1.ru.
Отмечается, что юноша купил машину, чтобы отремонтировать и перепродать. Друг погибшего рассказал, что парень снял с машины колеса и начал чинить ее, но домкрат не выдержал и автомобиль придавил его. Он начал говорить: «Пацаны, поднимайте машину!». Они побежали за помощью до пожарных, те прибежали и начали поднимать автомобиль. Парень начал выбираться, а потом остановился и умер.
Молодой человек три года занимался перекупкой машин и хорошо в них разбирался.
Ранее сообщалось, что российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
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