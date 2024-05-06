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«Парни, поднимайте машину»: В Свердловской области студента раздавил автомобиль

Е1.ru: в Полевском 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем
06 мая 2024, 15:08
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Полевском Свердловской области 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Об этом пишет издание Е1.ru.

Отмечается, что юноша купил машину, чтобы отремонтировать и перепродать. Друг погибшего рассказал, что парень снял с машины колеса и начал чинить ее, но домкрат не выдержал и автомобиль придавил его. Он начал говорить: «Пацаны, поднимайте машину!». Они побежали за помощью до пожарных, те прибежали и начали поднимать автомобиль. Парень начал выбираться, а потом остановился и умер.

Молодой человек три года занимался перекупкой машин и хорошо в них разбирался.



Ранее сообщалось, что российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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#машина
Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и резко пошёл на снижение
Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и повернул на Москву
06 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/Jag_cz

Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва – Оренбург, подал сигнал тревоги и повернул на Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
По предварительным данным, на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация.

Отмечается, что в настоящее время лайнер следует в сторону Москвы. Он снизился до высоты три тысячи метров. Всего самолёт провёл в полёте 30 минут.

Позднее стало известно, что рейс пропал из сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы за противоправные действия пассажиров на борту. Максимальная сумма составит 12 тысяч рублей. Её обязан будет выплатить пассажир, который не выполнил требование командира судна.

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#москва
#оренбургская область
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Женщина пострадала при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекино
06 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле украинского стороной села Шебекино в Белгородской области ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что у пострадавшей осколочные ранения ноги. Сейчас её везут в областную клиническую больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе. Пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Шесть человек погибли.

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#заводы
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В ДНР разыскивают военного, расстрелявшего шестерых сослуживцев
Baza: в ДНР разыскивают подозреваемого в убийстве шестерых сослуживцев
06 мая 2024, 14:08

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Сотрудники полиции разыскивают военного, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, 57-летний военный расстрелял шестерых сослуживцев из гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся с места преступления. При нем может находиться автомат и боекомплект к нему.

Сообщается, что мужчина ранее привлекался по уголовной статье.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, информация не подтверждена.

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#убийство
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Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
06 мая 2024, 13:49

Фото: iStock/Ariawan Armoko

В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

Уточняется, что на столе, кроме наркотиков, также оказались документы, телефон и банковская карта злоумышленника. Силовики незамедлительно задержали 28-летнего Ярослава, который встретил полицейских очень удивленным.

Неизвестное вещество было передано на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей
В Индии жену должника насильно удерживали в отделении банка из-за 770 рупий
06 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/graphixchon

В Индии сотрудники частного банка взяли в заложники супругу должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту, передает News9Live.
Отмечается, что муж пострадавшей взял в кредит 35 тысяч рупий (39 тысяч рублей) из-за финансовых трудностей в семье. Каждую неделю он должен был возвращать банку по 770 рупий (860 рублей), но просрочил платеж.

После того как очередной платеж не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его супруга, которую Суба насильно привез в отделение финансовой организации. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в банке, пока он не оплатит долг.

Должник срочно приехал в банк, но его супругу отпустить отказались. Тогда он обратился в правоохранительные органы и вернулся в финансовое учреждение вместе с сотрудником полиции. При этом индийцу все же пришлось оплатить долг, прежде чем женщину отпустили.

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#банк
#кредит
#платёж
#дома
#счёт
#индия
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Лидера ДДТ Шевчука проверят после «призыва к революции» на концерте в Дубае
Юрия Шевчука проверят на экстремизм после речи на концерте в Дубае
06 мая 2024, 13:23

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука просят проверить после «призыва к революции» на концерте в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в Генпрокуратуру и Минюст обратился многодетный отец, председатель совета отцов России, участник СВО Андрей Згонников. В своём обращении он указал на то, что Шевчук в ходе концерта призывал зрителей, большая часть которых является гражданами России, к революции.

В связи с этим, Згонников требует провести проверку по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также он просит проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования.

Напомним, что ранее Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и критику властей РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#экстремизм
#музыкант
#проверка
#минюст рф
#генпрокуратура
#жалобы
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Владельцу сгоревшего с людьми склада в Москве дали срок
Суд дал 3 года владельцу сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади
06 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральный директор компании, при пожаре на цветочном складе которой на Комсомольской площади в Москве в ноябре 2022 года погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Приговор в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ново флоре» вынес Мещанский районный суд города Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Отмечается, что его отправят в колонию-поселение. Мужчина также должен выплатить компенсации по искам потерпевших.

Суд установил, что в ноябре 2022 года в арендованных Мачелюком помещениях началось возгорание. Огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Семь человек погибли.

В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#пожар
#ук
#человек
#возгорание
#компенсации
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Над московским районом Косино заметили беспилотник
Aviaincident: пилот во время полёта над московским районом Косино увидел дрон
06 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/rancho_runner

Пилот легкомоторного самолёта во время пролёта над Москвой заметил беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошёл 4 мая в районе 19:30 на рейсе лайнера Piper Ra- 2799G. Пилот авиакомпании «Флайт Центр» заметил беспилотник самолётного типа во время пролёта над районом Косино на востоке Москвы. Объект находился на высоте порядка 300 метров над землёй.

Отмечается, что в тот момент не было планов по использованию воздушного пространства беспилотниками. Органы противовоздушной обороны были уведомлены о произошедшем.

Также 4 мая сообщалось, что пилоты пассажирского лайнера заметили в небе над городом Венев в Тульской области красный шар с подвесным устройством. Объект находился на расстоянии порядка 1,5 километра от самолёта.

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#беспилотник
#москва
#самолет
#лётчик
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В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку
06 мая 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира, на помощь животному пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что его любимица залезла в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и застряла там. Вытащить кошку самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на вызов и, оценив ситуацию, решили достать кошку через крышу, так как она была на уровне третьего этажа. Сотрудники Мособлпожспаса сделали петлю, накинули на кошку и аккуратно вытащили из вентиляционной шахты. Спасённое животное передали благодарному хозяину.

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#кашира
#спасатели
#кошка
#животные
#мособлпожспас
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