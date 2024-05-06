«Парни, поднимайте машину»: В Свердловской области студента раздавил автомобиль

Генеральный директор компании, при пожаре на цветочном складе которой на Комсомольской площади в Москве в ноябре 2022 года погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.