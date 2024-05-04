В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

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В Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома, после чего скрылся с места происшествия. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
По предварительной информации, инцидент случился на улице Ярцевская. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.
Прокуратура подчеркивает, что ведется расследование происшествия, и все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются в рамках контроля прокуратуры Западного административного округа.
В феврале похожее происшествие произошло в в деревне Путилково Московской области. На ул. Просторной курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего школьника, который возвращался домой. После столкновения он протащил мальчика за собой несколько метров.
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Прокуратура подчеркивает, что ведется расследование происшествия, и все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются в рамках контроля прокуратуры Западного административного округа.
В феврале похожее происшествие произошло в в деревне Путилково Московской области. На ул. Просторной курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего школьника, который возвращался домой. После столкновения он протащил мальчика за собой несколько метров.
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Артем Кузьмин