Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил 8-летнюю девочку и скрылся
04 мая 2024, 22:56
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома, после чего скрылся с места происшествия. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
По предварительной информации, инцидент случился на улице Ярцевская. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

Прокуратура подчеркивает, что ведется расследование происшествия, и все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются в рамках контроля прокуратуры Западного административного округа.



В феврале похожее происшествие произошло в в деревне Путилково Московской области. На ул. Просторной курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего школьника, который возвращался домой. После столкновения он протащил мальчика за собой несколько метров.

Читайте также:

Девушка-курьер порезала лицо пенсионерке в петербургском автобусе

В Путилкове курьер на электровелосипеде сбил школьника и скрылся

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
#происшествие
#прокуратура
#курьер
#инцидент
#происшествия
#расследование
#девочка
#девушка
#путилково
В Москве участники потасовки устроили стрельбу на Коровинском шоссе
04 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/Prathaan

В Москве на Коровинском шоссе в ходе бытового конфликта произошла стрельба, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичного МВД.
Инцидент произошел около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями. Конфликт начался как бытовой, но затем перерос в потасовку, отметили в полиции.

Один из участников предположительно совершил выстрел из травматического оружия и скрылся. Обошлось без пострадавших. Двоих участников инцидента удалось сразу задержать и доставить в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Третий был объявлен в розыск. Вскоре его также поймали.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Читайте также:

Волгоградский стример сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета

Школьник случайно выстрелил в десятилетнего мальчика из травматического пистолета

В ТРЦ в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия
#дело
#выстрел
#конфликт
#уголовное дело
#шоссе
#розыск
#ук
#хулиганство
#инцидент
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
04 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Ставропольском край погиб ребенок, которого ударило током во время игры с воздушным змеем. По данному факту проводится проверка, написал в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
По его словам, трагедия произошла, когда змей зацепился за провода ЛЭП. Предварительно правоохранительные органы и медики утверждают, что причиной гибели стало прикрепление воздушного змея к металлическому проводу с высокой проводимостью электричества.

В свете этой трагедии глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности своих детей, особенно в период летних каникул. Он также призвал обсудить с ними правила безопасного поведения на улице, об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, и напомнить им о правилах дорожного движения.

Глава округа подчеркнул, что безопасность детей лежит в руках родителей.

Читайте также:

В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона

«Рука начала неметь»: Девочку ударило током в школе во время украшения класса

«МК»: В Москве 10-летнюю девочку ударило током во время квеста
#подросток
#ребёнок
#трагедия
#лэп
#украшения
#безопасность
#змея
#правила
#медики
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала
04 мая 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Chalabala

После повреждения мемориала «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по региону.
«Следственным отделом по городу Кировску Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, согласно статье 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений)», — гласит заявление.
По версии следствия, на территории мемориала «Погибшим солдатам» в лесном массиве Кировского района Ленинградской области, где находится братская могила с захоронением 524 человек, неизвестный лицо повредило один вазон и похитило другой.

В настоящее время ведутся следственные и оперативные действия для выявления личности преступника.

Читайте также:

Информация о ликвидации мемориала в память о жертвах теракта «Крокуса» — фейк

Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

Полиция установила подростков, которые слепили фаллос из снега у мемориала славы
#дело
#уголовное дело
#ук
#память
#человек
#заявление
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар
04 мая 2024, 20:09

Фото: iStock/Олег Копьёв

В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар, об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло днём 4 мая в Горенском участковом лесничестве в трёх километрах от Балашихи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь в 3900 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц пожарной техники. Спустя два часа пожар был потушен.

Уточняется, что пламя разгорелось по вине человека. Сейчас подозреваемых в лесном поджоге разыскивают.

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Читайте также:

Заплатите 60 тысяч рублей: Где можно пожарить шашлыки на майских праздниках

Жителям Подмосковья рассказали, где и как можно жарить шашлыки

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
#пожар
#подмосковье
#лес
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пятигорске задержали студента-медика из Иордании с партией наркотиков
04 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/vladans

В Пятигорске задержали иностранного студента-медика с партией наркотиков, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, гражданина Иордании задержали 2 мая недалеко от стадиона в Нальчике. 24-летний студент Пятигорского медико-фармацевтического института приехал в Россию учиться и был здесь временно зарегистрирован.

В автомобиле будущего медика обнаружили несколько тайников с наркотическими веществами. Он признался, что действительно подрабатывал курьером и указал на места, где успел оставить «закладки».

Все обнаруженные наркотики изъяли, а студенту медвуза теперь грозит уголовное наказание.

Читайте также:

МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

В Москве школьница впала в кому из-за наркотиков, которыми её «угостила» подруга

Baza: В Тверской области полиция проверила Екатерину Дунцову на наркотики
#наркотики
#полиция
#студент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
04 мая 2024, 18:35

Фото: МЧС России

Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в одноэтажном складе в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В настоящее время пожарные МЧС России привлечены к тушению крупного пожара. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее в этот же день произошел пожар в одном из торговых центров Хабаровска, площадью 1,1 тыс. кв. м, однако пожар был успешно ликвидирован. На месте происшествия работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Самостоятельно из здания были эвакуированы 270 человек.

Читайте также:

Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

В Одессе произошел крупный пожар с детонацией

Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов
#склад
#мчс
#пожар
#пожарные
#человек
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа
04 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омске маленькую девочку госпитализировали после падения из окна на 13-м этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенок находится в тяжелом состоянии.
ЧП случилось около 23:00, когда родители решили выйти к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные там после дневной прогулки. Девочку положили спать и сказали, что вернутся быстро. При этом дверь на балконе осталась открытой из-за жары в квартире, где мать готовила куличи. Когда родители вернулись, они обнаружили, что их ребенка дома нет.

Информация о несчастном случае поступила в полицию из больницы. Медики сообщили о том, что шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже на Бульваре Архитекторов в Омске и была доставлена в больницу с серьезными травмами. Мать обнаружила ее лежащей на газоне под окнами и вызвала скорую помощь. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в реанимации.

Семья девочки считается благополучной и не находится на учете в органах внутренних дел. Полиция проводит дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Областная прокуратура взяла этот случай под свой контроль.

Читайте также:

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве

В России подросток крутанул двойное сальто из окна пятого этажа

Женщина выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной на вечеринке
#полиция
#подросток
#помощь
#семья
#квартиры
#прокуратура
#чп
#велосипеды
#родители
#мать
#контроль
#больницы
#медики
#дома
#расследование
#мальчик
#девочка
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: В Москве оцепили машину с разобранным беспилотником самолётного типа
04 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/aapsky

В Москве задержали автомобиль, в котором находился разобранный беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, автомобиль остановили на Садовом кольце в центре Москвы.

В задержанном авто находился разобранный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Отмечается, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

В настоящий момент задержанный автомобиль задержан, к месту происшествия вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. Подробности случившегося устанавливаются.

Читайте также:

Богомаз: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
#беспилотник
#москва
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку
04 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/sqback

В московской электричке вор украл сумку у врача, который отвлёкся на почувствовавшего себя плохо человека, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл в электропоезде «Подольск — Нахабино».

Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.

Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.

РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.

Читайте также:

Полиция задержала мигранта, укравшего более 1 млрд рублей из банка Петербурга

В Подмосковье задержан вор деталей с припаркованных автомобилей

В Санкт-Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру на 230 тысяч рублей
#воры
#москва
#врач
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф