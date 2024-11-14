Паром с людьми застрял на реке Иртыш в Тюменской области

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В Тюменской области люди застряли на паромной переправе через Иртыш.
Отмечается, что накануне у судна сломалась воздушная подушка.
Уточнялось, что специалисты приняли все меры для транспортировки людей и помощи им.
До этого сообщалось, что в Кемерове грузовик врезался в легковой автомобиль, из-за чего водитель легковушки оказался зажат в тисках. Свидетель случившегося указал, что легковой автомобиль выезжал на дорогу и не пропустил КАМАЗ, после чего произошло ДТП. Как пишет «Сiбдепо», пострадавшего водителя легкового авто достали спасатели, после чего мужчина был отправлен в больницу.
Ранее стало известно о том, что три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом.
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«Подушка сломалась, паром застрял, народ больше пяти часов на пароме просидел. Сегодня мы дамбу пешком переходили, опасно, лёд трещит под ногами, идешь, думаешь, как бы не провалиться», — поделился в беседе с «Известиями» местный житель Виталий.
Уточнялось, что специалисты приняли все меры для транспортировки людей и помощи им.
До этого сообщалось, что в Кемерове грузовик врезался в легковой автомобиль, из-за чего водитель легковушки оказался зажат в тисках. Свидетель случившегося указал, что легковой автомобиль выезжал на дорогу и не пропустил КАМАЗ, после чего произошло ДТП. Как пишет «Сiбдепо», пострадавшего водителя легкового авто достали спасатели, после чего мужчина был отправлен в больницу.
Ранее стало известно о том, что три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом.
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Мелисса Тимофеева