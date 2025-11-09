Силовики ворвались на костюмированную вечеринку «Шабаш» в Томске

09 ноября 2025, 01:48

Силовики сорвали костюмированную вечеринку «Шабаш» в Томске

Фото: istockphoto / Chalabala

В Томске силовики прервали ежегодную костюмированную вечеринку «Шабаш», проходившую в ДК «Милана». Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».