Силовики ворвались на костюмированную вечеринку «Шабаш» в Томске
В Томске силовики прервали ежегодную костюмированную вечеринку «Шабаш», проходившую в ДК «Милана». Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».
В этом году мероприятие было посвящено цирковой тематике. Гости пришли в костюмах клоунов, а в программе выступали девушки‑акробаты. Вечеринка шла уже несколько часов, когда в здание вошли сотрудники полиции и ОМОНа.
Посетителей подвергли тщательному досмотру. Процедура длилась около 2,5 часов, после чего людям разрешили покинуть помещение.
Гости в беседе с изданием рассказали, что сотрудники правоохранительных органов запрещали фиксировать происходящее на камеры телефонов и требовали удалить уже сделанные фото- и видеоматериалы. Несколько человек вывели из здания и посадили в автозак.
