Полиция показала кадры жесткого ДТП на Крымском мосту

09 ноября 2025, 02:52

Два человека погибли в аварии на Крымском мосту

Фото: МВД по Республике Крым

На автомобильной части Крымского моста произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с человеческими жертвами. Об этом сообщили в МВД Крыма.