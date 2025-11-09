Достижения.рф

Полиция показала кадры жесткого ДТП на Крымском мосту

Фото: МВД по Республике Крым

На автомобильной части Крымского моста произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с человеческими жертвами. Об этом сообщили в МВД Крыма.



Авария случилась в субботу около 20:50 по московскому времени. По предварительной версии, водитель Mercedes‑Benz, двигавшийся со стороны Тамани, предпринял манёвр обгона пассажирского автобуса, но не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.

Фото: МВД по Республике Крым
Водитель и пассажир Mercedes получили серьезные травмы и погибли на месте. Двое несовершеннолетних, находившиеся в салоне иномарки, госпитализированы. О состоянии детей на текущий момент информация не уточняется.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего.
Александр Огарёв

