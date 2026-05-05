Москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы поспать после бурного Первомая
В Москве девушка зашла в чужую квартиру и легла спать после активного празднования Первомая с шашлыками. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
22-летняя хозяйка квартиры спокойно завтракала одна и услышала странные шорохи из соседней комнаты. Тогда она обнаружила, что в квартире находится посторонний человек — незнакомая девушка спала в её кровати.
Владелице пришлось разбудить незваную гостью, чтобы выяснить обстоятельства. Проснувшаяся гражданка сразу пояснила, что ничего противозаконного не совершала: она отмечала с подругами Первомай, перепутала этаж и решила прилечь отдохнуть. Чужая постель и присутствие в квартире домашних животных её не смутили.
Накануне житель столицы получил вместо виниров депрессию и убытки в полмиллиона рублей.
