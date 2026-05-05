Москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы поспать после бурного Первомая

Фото: Istock/Thiago Santos

В Москве девушка зашла в чужую квартиру и легла спать после активного празднования Первомая с шашлыками. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



22-летняя хозяйка квартиры спокойно завтракала одна и услышала странные шорохи из соседней комнаты. Тогда она обнаружила, что в квартире находится посторонний человек — незнакомая девушка спала в её кровати.

Владелице пришлось разбудить незваную гостью, чтобы выяснить обстоятельства. Проснувшаяся гражданка сразу пояснила, что ничего противозаконного не совершала: она отмечала с подругами Первомай, перепутала этаж и решила прилечь отдохнуть. Чужая постель и присутствие в квартире домашних животных её не смутили.

Ольга Щелокова

