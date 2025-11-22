Пару задержали за секс на крыльце церкви на глазах у детей
В графстве Саффолк (Великобритания) полиция задержала мужчину и женщину за занятие сексом на крыльце церкви. Об этом сообщает The Irish Sun.
Инцидент произошёл 20 ноября около церкви Святого Петра. В это время мимо здания проходили школьники и их родители. Шокированные свидетели вызвали полицию, после чего правоохранители начали расследование.
Сотрудники полиции задержали 58-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Джентльмена обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме. Его спутницу привлекли к ответственности за непристойное поведение и за угрозы в адрес местного жителя, который попытался пресечь их действия.
Председатель Совета Западного Саффолка Фил Уиттем заявил, что такое поведение на публике абсолютно недопустимо, особенно на территории церкви и в присутствии детей. Он назвал произошедшее оскорбительным, неуважительным и тревожным.
