Пару задержали за секс на крыльце церкви на глазах у детей

22 ноября 2025, 12:22

Полиция Великобритании задержала пару за интим на крыльце церкви при свидетелях

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В графстве Саффолк (Великобритания) полиция задержала мужчину и женщину за занятие сексом на крыльце церкви. Об этом сообщает The Irish Sun.