Стало известно о ещё одной предполагаемой жертве «Богородского маньяка»
В деле «Богородского маньяка» могла появиться новая жертва. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это медсестра, работавшая в одной из местных больниц.
Соседи подозреваемого Дмитрия Артамошина рассказали, что девушка приходила к нему ставить капельницы после употребления наркотиков. Помимо этого, она несколько раз оставалась с его сыном. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию и опрашивают сотрудников ближайших медицинских учреждений.
Кроме того, стало известно, что подозреваемый снимал на видео свои преступления. Следователи проводят обыски в его доме, чтобы найти эти записи. Сообщается, что он использовал наркотические вещества, чтобы привязать к себе жертв, вызвать у них зависимость и предотвратить попытки побега.
В материале «Радио 1» рассказываем полную историю «Богородского маньяка» из Королёва, который убил нянь сына.
