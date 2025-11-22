«Дело о дверных ручках»: Россиянин предстанет перед судом за странные кражи
В Калининграде местный житель предстанет перед судом за кражу 17 дверных ручек из подъездов многоквартирных домов. Об этом информирует пресс-служба МВД.
По информации ведомства, 34-летний мужчина похищал ручки с дверей на улицах Чернышевского, Банковской и Коммунальной. Он входил в дома и откручивал фурнитуру, когда убеждался, что за ним никто не следит. Часть похищенного злоумышленник успел продать, а полученные средства потратил на себя.
Полиция изъяла у подозреваемого 10 дверных ручек. Правоохранители возбудили в отношении калининградца уголовное дело по статье «Кража». Её санкция позволяет суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
