«Дело о дверных ручках»: Россиянин предстанет перед судом за странные кражи

22 ноября 2025, 12:01

В Калининграде возбудили уголовное дело за кражу 17 дверных ручек из подъездов

Фото: Istock/Evgeniya Moskova

В Калининграде местный житель предстанет перед судом за кражу 17 дверных ручек из подъездов многоквартирных домов. Об этом информирует пресс-служба МВД.