Бывшего начальника проектного управления Минцифры России избил ухажер его жены

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Бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда попал в больницу со множественными ушибами и травмой головы. Экс-чиновник пострадал в ходе стычки с ухажером его жены.
Инцидент произошел в Москве на улице Покровке. Как сообщает Telegram-канал Mash, Бырда встретился с бизнесменом Павлом П. для того, чтобы донести до того оставить его супругу в покое. В ходе общения между мужчинами завязалась драка. Со слов очевидцев, рукоприкладство начал Павел. Бизнесмен нанес два удара в лицо, а после повалил Бырду на землю.
Бывший начальник в итоге был госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У пострадавшего диагностированы травма головы, сотрясение мозга, ушибы и фингал. На данный момент нет информации, был ли задержан зачинщик драки.
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