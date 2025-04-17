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Бывшего начальника проектного управления Минцифры России избил ухажер его жены

Экс-чиновника Константина Бырду избил ухажер его супруги
Фото: iStock/Backiris

Фото: iStock/Backiris

Бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда попал в больницу со множественными ушибами и травмой головы. Экс-чиновник пострадал в ходе стычки с ухажером его жены.

Инцидент произошел в Москве на улице Покровке. Как сообщает Telegram-канал Mash, Бырда встретился с бизнесменом Павлом П. для того, чтобы донести до того оставить его супругу в покое. В ходе общения между мужчинами завязалась драка. Со слов очевидцев, рукоприкладство начал Павел. Бизнесмен нанес два удара в лицо, а после повалил Бырду на землю.

Бывший начальник в итоге был госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У пострадавшего диагностированы травма головы, сотрясение мозга, ушибы и фингал. На данный момент нет информации, был ли задержан зачинщик драки.

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#минцифры
SHAMAN не против проведения урока в школе вместе с Мизулиной
17 апреля 2025, 15:11

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) допустил, что проведёт открытый урок в школе совместно с Екатериной Мизулиной. Об этом певец рассказал после урока музыки в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.
«Я думаю, почему бы и нет? Это хорошая идея. Тем более дети прекрасно к Екатерине относятся. Мне кажется, это может быть как минимум ярко», — цитирует слова музыканта Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее SHAMAN во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.

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#певец
#медиа
#школа
#уроки
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Артемий Лебедев передал привет показавшему средний палец украинцу
Артемий Лебедев передал привет показавшему неприличный жест украинцу
17 апреля 2025, 14:53

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.
«Видимо, совсем молодой юный человек ещё, просто не умеет пилить контент, но ему очень хотелось понравиться», — заявил блогер в своём выпуске обзора новостей, который доступен «ВКонтакте».
Лебедев также считает, что оскорбивший его незнакомец смотрит его канал, и передал ему горячий привет.

Ранее дизайнер раскритиковал оформление российских купюр и документов.

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#япония
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Экс-жена тренера «Зенита» назвала Аршавина «отмороженным»
Экс-жена тренера «Зенита» Тимощука рассказала о странном поведении Аршавина
17 апреля 2025, 14:24

Андрей Аршавин (Фото: Instagram*, @andrey.arshavin10)

Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая заявила, что футболист Андрей Аршавин вёл себя как ребёнок. По её словам, он мог закатить истерику на тренировке и уйти, а после напиться и загулять.
«Отмороженный. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял», — цитирует слова Надежды иностранная газета Blik.
Напомним, что Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 года на протяжении девяти лет. После он стал играть за лондонский «Арсенал». В «Зенит» спортсмен вернулся только в 2012 году.

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Демограф назвал половые контакты до свадьбы причиной разводов и нежелания вступать в брак
Демограф Ткаченко: аборт и несколько половых партнеров влекут за собой развод
17 апреля 2025, 13:27

Фото: istockphoto/Rawf8

Семейные узы в России оставляют желать лучшего: на 1000 браков приходится более 700 разводов. Среди основных причин расторжения брака, по данным опроса ВЦИОМа от октября 2024 года, финансовые трудности (46%), деструктивное поведение партнёра (31%), нарушение коммуникации в семье (23%), утрата семейных ценностей (21%).
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что 90% взаимоотношений после аборта разрывается в первый год.

«То есть однозначно показано, что если вы сделали аборт, то будет развод или еще что-нибудь такое в будущем. Также известно, что если у женщины до брака не было партнера или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два — три половых партнера, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три — четыре и больше половых партнеров, то в 90% прогнозирован развод», — сказал эксперт.

По словам демографа, если женщина развелась первый раз, второй раз она на 50% может быть согласна, но на третий брак вряд ли решится.

«А четвертый брак — единицы. То есть топорная статистика, против которой не попрешь. Она идёт годами», — добавил Ткаченко.

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#брак
#аборт
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Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»
Демограф Ткаченко: разными половыми связями женщина убивает свой организм
17 апреля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/grinvalds

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что сохранять целомудрие до свадьбы — это основа всех известных культур, и подобное мнение не должно удивлять и шокировать публику.

«Меня удивляет реакция людей на такое заявление — это показывает диагноз самого медийного пространства. Это суждение элементарно, банально, то, что передавалось из поколения в поколение», — прокомментировал эксперт.

По его словам, в среднем сексуальная жизнь россиянок начинается в 16 лет, а время рождения первого ребёнка в среднем происходит в 26 лет.

«Это значит, что 10 лет репродуктивная система половая используется, но не реализуется. А это возможно только в случае её угнетения. Угнетение — это презервативы, аборты и так далее. И когда женщина 10 лет подавляет и убивает систему, а потом вдруг хочет родить ребёнка, понятно, что у неё или бесплодие, или болезни, или трудные роды», — объяснил демограф.

Он добавил, что здоровое потомство зависит от начала половой жизни с деторождением — это время нужно максимально сблизить, заключил Ткаченко.

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