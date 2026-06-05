Пассажир автобуса в Москве подрался с водителем за право поесть шаурму в салоне
В столице пассажир автобуса подрался с водителем из-за спора о шаурме в салоне. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 33-летний Тимур В. зашёл в автобус №444 с едой и сразу начал ругаться с водителем. Конфликт продолжался более часа.
Со слов мужчины, его спровоцировали другие пассажирки: женщины сделали ему замечание за нецензурную брань. Сам он объяснил своё поведение тем, что «граждане воспользовались его вспыльчивостью».
Выяснить, съел ли Тимур шаурму, не удалось. В итоге на одной из остановок мужчина вышел вместе с водителем, и они подрались. Ранее дебошир уже имел судимость за аналогичные правонарушения. Судья назначил ему пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
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