Пассажир и водитель жестко подрались в Воронеже
Жесткую драку водителя автобуса с пассажиром в Воронеже запечатлели на видео
В Воронеже на остановке произошла драка между водителем и пассажиром автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
По словам очевидцев, мужчина зашёл в транспорт и, пока листал банковское приложение, услышал от водителя оскорбления и обвинение в безденежье. Шофёр бросил пассажиру 30 рублей и потребовал покинуть салон в грубой форме. Мужчина вышел, после чего водитель последовал за ним и толкнул со спины — началась потасовка.
«Парень в автобус зашел, пока приложение банка листал, от водителя последовали оскорбления, типа халявщик. Водитель кинул ему 30 рублей и сказал уходить (в грубой форме) с автобуса, парень не стал молчать, вышел с автобуса. Водитель вышел за ним и со спины кинул его о землю», — сказано в материале.Прохожие сняли инцидент на видео: на кадрах видно, как двое дерутся на остановке, а женщина пытается их разнять.