Потолок рухнул во время занятий в Казанском университете
В Казани во время занятия на химическом факультете Казанского федерального университета обвалился потолок в одной из аудиторий. Инцидент произошёл в здании института, построенного в 1953 году.
По информации издания «Вечерняя Казань», в момент обрушения в аудитории проходила лекция. К счастью, студенты серьёзно не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Студенты в соцсетях уже выразили обеспокоенность состоянием здания, отмечая, что корпус нуждается в срочном ремонте. В университете пообещали провести проверку и принять необходимые меры для обеспечения безопасности.
Накануне, 21 сентября, в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5.
