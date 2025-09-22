Достижения.рф

Потолок рухнул во время занятий в Казанском университете

В Казани в здании химического факультета КФУ обвалился потолок во время лекции
Фото: iStock/Joerg Keller

В Казани во время занятия на химическом факультете Казанского федерального университета обвалился потолок в одной из аудиторий. Инцидент произошёл в здании института, построенного в 1953 году.



По информации издания «Вечерняя Казань», в момент обрушения в аудитории проходила лекция. К счастью, студенты серьёзно не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Студенты в соцсетях уже выразили обеспокоенность состоянием здания, отмечая, что корпус нуждается в срочном ремонте. В университете пообещали провести проверку и принять необходимые меры для обеспечения безопасности.

Накануне, 21 сентября, в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5.

Анастасия Чинкова

