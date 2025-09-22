Потолок рухнул во время занятий в Казанском университете

22 сентября 2025, 20:53

В Казани в здании химического факультета КФУ обвалился потолок во время лекции

Фото: iStock/Joerg Keller

В Казани во время занятия на химическом факультете Казанского федерального университета обвалился потолок в одной из аудиторий. Инцидент произошёл в здании института, построенного в 1953 году.