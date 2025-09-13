Достижения.рф

Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт из-за долгов и уплыл

CBS: Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт из-за игорных долгов в США
Пассажир американского лайнера Royal Caribbean попытался выпрыгнуть за борт в порту Сан‑Хуан, чтобы избежать оплаты долгов в казино. Об этом сообщает CBS News.



По данным уголовной жалобы, Хей Гонсалес‑Диас сел на судно Rhapsody of the Seas 31 августа. В воскресенье, когда корабль возвращался из Барбадоса и его осматривала погранично‑таможенная служба США, мужчина прыгнул за борт и поплыл к берегу. Его довез отдыхающий на гидроцикле.

Позже Гонсалеса‑Диаса обнаружили у здания Капитолия Пуэрто‑Рико. При нем нашли наличные $14,6 тыс. (≈1,2 млн руб.), два телефона и пять удостоверений личности. Полиция подозревает, что он пытался обойти правила декларирования валюты при въезде в США.

Как выяснилось, он задолжал круизной компании около $17 тыс., почти весь долг — из‑за ставок в казино на борту. Задержанного отпустили под залог. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. (≈20,8 млн руб.).

Никита Кротов

