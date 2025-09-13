Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт из-за долгов и уплыл

13 сентября 2025, 21:47

CBS: Пассажир круизного лайнера выпрыгнул за борт из-за игорных долгов в США

Фото: istockphoto/NANCY PAUWELS

Пассажир американского лайнера Royal Caribbean попытался выпрыгнуть за борт в порту Сан‑Хуан, чтобы избежать оплаты долгов в казино. Об этом сообщает CBS News.