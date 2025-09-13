Достижения.рф

Водитель фургона насмерть сбил подростка на питбайке в Подмосковье

Фото: Telegram-канал ГУ МВД РФ по Московской области (@gumvd50)

В Подмосковье водитель фургона Ford сбил насмерть 14-летнего подростка на питбайке. Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону в своём Telegram-канале.



Трагедия произошла на 10-м километре автодороги Звенигород – Ершово – Борисково в Одинцовском городском округе.

По предварительным сведениям, 32-летний водитель Ford наехал на 14-летнего подростка, который в этот момент поворачивал, управляя питбайком. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0