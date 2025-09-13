В Испании прогремел взрыв

13 сентября 2025, 19:27

Взрыв прогремел в баре в Мадриде, пострадали около 25 человек

Фото: istockphoto/RamonCast

В Мадриде как минимум 25 человек пострадали при взрыве в одном из баров. Об этом пишет издание El País.