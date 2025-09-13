В Испании прогремел взрыв
В Мадриде как минимум 25 человек пострадали при взрыве в одном из баров. Об этом пишет издание El País.
Служба экстренной помощи сообщает о 21 пострадавшем. Агентство Reuters передаёт, что трое из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают экстренные службы, причины инцидента пока не уточнили. Не исключается версия взрыва газа.
Ранее, 9 сентября, приблизительно в два часа ночи на юго‑западе Москвы раздался мощный хлопок, после чего часть стены жилого дома обрушилась. Сообщалось о трёх пострадавших, среди которых — ребёнок. Всех доставили в больницы. Из второго подъезда вывели 30 человек, из первого — 18.
Возгорание возникло в квартирах на четвёртом и пятом этажах.
