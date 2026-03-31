Достижения.рф

Пассажир московского метро атаковал попутчика стеклянной бутылкой

Фото: iStock/Dzurag

В московском метро задержали мужчину, который ударил попутчика стеклянной бутылкой по голове. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.



Инцидент произошёл в вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Бауманская». Двое пассажиров вступили в словесную перепалку. В ведомстве отметили, что «на эмоциях мужчина несколько раз ударил оппонента по голове бутылкой».

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего. Им оказался 62-летний житель Москвы. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0