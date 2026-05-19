Пассажир московского метро снимал женщину под платьем при муже и дочери
В Москве на станции метро «Добрынинская» мужчина заметил, что пассажир снимает его жену под юбкой с помощью скрытой камеры. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам горожанки, 16 мая она ехала с мужем и дочерью на детский спектакль по Кольцевой линии. Её супруг обратил внимание на черный пакет с камерой внутри рюкзака одного из пассажиров. Устройство было направленным под платье женщины. Сама пострадавшая добавила, что мужчина на протяжении всей поездки стоял рядом и касался её ног рюкзаком, но она не придала этому значения.
Муж горожанки задержал подозреваемого и попросил жену вызвать полицию. Нарушителя доставили в отдел на станции «Новослободская». Выяснилось, что задержанный является членом военно-исторического клуба.
За использование скрытой камеры ему грозит штраф до одной тысячи рублей. Кроме того, не исключается административный арест до 15 суток.
Читайте также: