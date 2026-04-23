Учитель снимал школьниц под юбками 17 лет и признался только после «анонимки»

23 апреля 2026, 10:10

В Токио учителя арестовали за съёмку под юбками школьниц на протяжении 17 лет

Фото: Istock/smolaw11

В Японии учитель признался, что на протяжении 17 лет тайно снимал видео под юбками школьниц. Об этом сообщает Japan Today.





16 апреля полиция арестовала 39-летнего Кодзи Вакамацу, работавшего учителем младших классов в Токио, после анонимного обращения в администрацию школы.



Согласно материалам дела, в июне 2025 года педагог снял видео под юбкой у девочки, которая убирала класс после уроков. На допросе Вакамацу признался, что совершал подобные преступления долгие годы.

«Я тайно снимал нижнее бельё девочек с тех пор, как стал учителем около 17 лет назад», — заявил он.