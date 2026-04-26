Пилот тайно снимал секс с 16 стюардессами

26 апреля 2026, 18:20

The Sun: пилота уволили после тайной съемки секса с 16 стюардессами

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

Британская авиакомпания British Airways уволила 31-летнего пилота после того, как его обвинили в систематической тайной съёмке интимных встреч с бортпроводницами.





Как сообщает The Sun, на протяжении двух лет мужчина знакомился со стюардессами из разных авиакомпаний, встречался с ними в гостиницах по всему миру и записывал половые акты скрытой камерой ноутбука, не получая согласия партнёрш. В распоряжении следствия оказались видео с 16 женщинами в возрасте от 24 до 36 лет. Впоследствии эти записи без ведома участниц опубликовали на порносайтах.



Разоблачение произошло случайно — одна из жертв обнаружила на ноутбуке пилота файлы с разными девушками и поняла, что стала частью преступной схемы. 3 марта 2026 года она обратилась в лондонскую полицию. Правоохранители арестовали лётчика по подозрению в вуайеризме, после чего отпустили его под залог.



В British Airways сначала временно отстранили сотрудника, а после внутренней проверки приняли решение об увольнении. В компании официально подтвердили, что он больше не работает в авиаперевозчике, но от подробных комментариев отказались, сославшись на внутреннее расследование. Для авиакомпании, всегда делавшей акцент на безопасности и этике, инцидент стал серьёзным репутационным ударом.



Имя фигуранта в интересах следствия не раскрывается. Полиция изучает изъятую технику, а адвокаты пострадавших стюардесс готовят коллективный иск. Следователи проверяют контакты пилота за последние годы, не исключая, что круг жертв может быть шире 16 эпизодов. Сам уволенный лётчик публичных комментариев пока не давал. Происшествие вновь подняло вопрос о приватности в гостиничных номерах, которые члены экипажей используют во время длительных остановок между рейсами, а также о необходимости более строгого контроля за поведением сотрудников вне рабочего места.



