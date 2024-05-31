Пассажиров столичного метро эвакуируют на станции «Спортивная»

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Пассажиров эвакуируют на станции столичного метро «Спортивная».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Как, в свою очередь, сообщает Telegram-канала 112, пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям. Среди них есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что спасатели проверяют данные о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической ветке. В настоящее время на линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.
В апреле в столице в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание.
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Как, в свою очередь, сообщает Telegram-канала 112, пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям. Среди них есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что спасатели проверяют данные о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической ветке. В настоящее время на линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.
В апреле в столице в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание.
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Алёна Самарева