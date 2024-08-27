На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчину и женщину, катавшихся с собакой на сапборде по озеру Сенеж и чуть не утонувших из-за сломавшегося инвентаря, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Людей, находившихся в воде в шестистах метрах от берега, спасатели заметили в ходе патрулирования водоёма. Они сразу направились к ним на катере. Выяснилось, что молодые люди с питомцем катались на сапборде, когда одна доска вдруг треснула и сап сдулся. Пара и их собака оказались в воде, при этом спасательных жилетов на них не было, так что если бы помощь задержалась, катание могло бы кончиться трагически.
Спасённые поблагодарили за помощь. Они не пострадали и в помощи медиков не нуждались, поэтому сразу отправились к своей машине, припаркованной неподалёку.
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«Спасатели подняли на борт своего катера 39-летнего мужчину, 31-оетнюю женщину и их собаку, доставили всех троих на берег и провели с молодыми людьми беседу о правилах безопасности на водоёмах», — говорится в сообщении.
Спасённые поблагодарили за помощь. Они не пострадали и в помощи медиков не нуждались, поэтому сразу отправились к своей машине, припаркованной неподалёку.
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Лев Каштанов