На Мытищинском водохранилище спасатели «усмирили» неуправляемую лодку

Видео: Мособлпожспас
Моторную лодку, оставшуюся без управления и продолжавшую курсировать по Можайскому водохранилищу с работающим мотором, остановили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о происшествии поступил в единую службу спасения «Система-112» в шестом часу вечера. Свидетели рассказали, что на лодке было два рыбака. Оба они по неясной причине выпали за борт и их подобрали другие рыбаки. А оставшаяся без управления моторная лодка продолжает кружиться по водохранилищу на большой скорости», — говорится в сообщении.Спасатели незамедлительно прибыли на место вызова и увидели, как неуправляемая лодка кружится в семистах метрах от берега. Специалисты сели в свою лодку и приблизились к пустой моторке. Затем они набросили на гребной винт верёвку и заглушили мотор, после чего отбуксировали к берегу и передали хозяину. Рыбакам, упавшим с этой лодки в воду, помощь не понадобилась.
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