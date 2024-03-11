Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета

В поселении Новофёдоровское в Новой Москве при пожаре в частном доме погибла семья с шестилетним ребенком. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, пожар произошел около шести утра. В этот момент все домочадцы спали. Огонь в считанные минуты распространился по всему дому. Супруги и их шестилетний ребенок погибли.



По словам соседей, дом был построен в 2019 году. При этом хозяева ответственно подходили к пожарной безопасности. Проводка там была качественная. Отапливался дом конвекторами. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электрического котла.



Пожарные оперативно прибыли на место возгорания, однако потушить дом быстро не удалось из-за того, что люки с гидрантами были засыпаны снегом и их приходилось откапывать.



По факту смерти троих людей при пожаре возбуждено уголовное дело. Проводится соответствующая проверка.

Элина Позднякова