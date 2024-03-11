Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета

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Пассажиры самолета, летевшего из Сиднея в Окленд, получили травмы из-за резкой потери высоты судном. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на газету New Zealand Herald.
Отмечается, в ходе выполнения рейса LA800 авиакомпании LATAM Airlines возникла неожиданная техническая проблема, спровоцировавшая резкое снижение самолета примерно на 100 метров.
Одна из пассажирок рассказала, что во время полета она почувствовала нечто похожее на «небольшое быстрое падение». После происшествия воздушное судно совершило запланированную посадку в Окленде. Всем пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке военный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку из-за отвалившегося колеса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Одна из пассажирок рассказала, что во время полета она почувствовала нечто похожее на «небольшое быстрое падение». После происшествия воздушное судно совершило запланированную посадку в Окленде. Всем пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь.
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Алина Юрчак