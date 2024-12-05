Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских

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В аэропорту Хабаровска мужчина погиб, пытаясь сбежать от полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции утром в четверг, 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался в пространстве. К Сергею подошли сотрудники полиции и предложили пройти в отдел, чтобы оформить административный протокол.
По дороге мужчина вдруг передумал идти с правоохранителями, кинул в них сумку и побежал. После чего он перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа. Спасти Сергея не удалось — мужчина скончался до приезда скорой помощи.
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Екатерина Коршунова