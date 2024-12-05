Три летевших из России в Узбекистан самолета сменили курс и сели в других местах

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Три пассажирских самолета, которые летели из России в Узбекистан, сменили курс и приземлились в других местах, проинформировали в пресс-службе аэропортов республики.
Уточняется, что воздушные суда относятся к Uzbekistan Airways. Накануне, 4 декабря, одно из них направлялось из Питера в Термез, но из-за погоды посадка произошла в Самарканде.
Схожая ситуация была с рейсом «Уфа-Наманган», когда пилоты посадили самолет в Ташкенте в тот же день.
Также в четверг, 5 декабря, в Самарканде приземлился лайнер, следовавший из Москвы в Навои, по причине тумана в авиагавани пункта назначения.
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Схожая ситуация была с рейсом «Уфа-Наманган», когда пилоты посадили самолет в Ташкенте в тот же день.
Также в четверг, 5 декабря, в Самарканде приземлился лайнер, следовавший из Москвы в Навои, по причине тумана в авиагавани пункта назначения.
«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск. — прим. ред.), — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что случилось в самолете рейсом «Египет-Санкт-Петербург».
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Никита Кротов