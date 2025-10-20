Пассажир: Приземлившийся в Пулково самолет смог сесть лишь с четвертой попытки

20 октября 2025, 10:24

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, смог совершить посадку в аэропорту Пулково только с четвертого раза. Об этом сообщил находившийся на борту житель Северной столицы Алексей.





В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что после взлета самолет столкнулся с технической неисправностью — не убирались шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, однако перед этим самолет в течение полутора часов кружил над городом, вырабатывая топливо.





«Люди побольше заволновались. Сосед у меня сидел, молитву читал, другая плакала», — рассказал очевидец.