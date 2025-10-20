Пассажир: Приземлившийся в Пулково самолет смог сесть лишь с четвертой попытки
Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, смог совершить посадку в аэропорту Пулково только с четвертого раза. Об этом сообщил находившийся на борту житель Северной столицы Алексей.
В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что после взлета самолет столкнулся с технической неисправностью — не убирались шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, однако перед этим самолет в течение полутора часов кружил над городом, вырабатывая топливо.
«Люди побольше заволновались. Сосед у меня сидел, молитву читал, другая плакала», — рассказал очевидец.
По словам пассажира, четвертая попытка оказалась успешной, а сама посадка прошла мягко и без паники на борту, однако самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Инцидент произошел 20 октября. Все аварийно-спасательные службы аэропорта оперативно прибыли на место. Пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.