Родственник четырежды изнасиловал иностранную студентку в Ленобласти
Родственник четырежды изнасиловал иностранную студентку в Ленобласти. Таким образом он «наказал» девушку за то, что она не прошла его персональную «проверку на целомудрие».
Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», всё началось на свадьбе, где они были гостями. Дальний родственник настойчиво пытался познакомиться со студенткой СПбГУ. Он нашёл её номер, начал заваливать сообщениями и звонками. Затем «на правах мужчины» он попросил девушку помочь ему с уборкой в доме. Бдительная студентка хотела взять подругу для подстраховки, но та заболела.
Когда иностранка приехала к родственнику, её сразу насторожило его поведение: мужчина пил алкоголь и предлагал ей, а затем начал грубо домогаться. После этого он решил проверить девственность девушки и, в силу отсутствия базовых знаний о физиологии женщин, результат его не удовлетворил.
За ночь неадекват четырежды надругался над девушкой. Ей удалось сбежать лишь под утро под предлогом необходимости купить лекарства. После произошедшего пострадавшая всерьёз испугалась за жизнь и здоровье, поэтому уехала из Петербурга к родственникам, вместе с которыми написала заявление в полицию.
Сейчас правоохранители разыскивают её обидчика.
