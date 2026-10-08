В Вене мужчина изнасиловал 85‑летнюю женщину
В ночь на вторник пожилая женщина стала жертвой сексуального насилия в венском районе Фаворитен. Об этом пишет Kronen Zeitung.
Пострадавшая возвращалась домой с Центрального вокзала. На Арсенальной улице неизвестный мужчина затащил её во двор жилого дома и совершил преступление.
Крики женщины услышали несколько прохожих — они заметили, как злоумышленник убегал с места происшествия. Сведения об этом передали полиции.
85‑летнюю пострадавшую доставили в больницу. В настоящий момент правоохранители не смогли установить личность и задержать подозреваемого.
Ранее в США 14-летняя девочка родила ребёнка от собственного отца. Малыша оставили умирать на обочине.
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